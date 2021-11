Wiener Weihnachtsbaum 2021 ist ein Burgenländer

Keine allzu weite Anreise hat der diesjährige Wiener Weihnachtsbaum vor sich, der in der Bundeshauptstadt traditionell auf dem mondänen Rathausplatz in der Innenstadt aufgestellt wird. Die Fichte aus den Esterhazy-Forsten im Bezirk Mattersburg wurde bereits gefällt und wird am 3. November in Wien eintreffen. Einige Tage später soll der aufgeputzte Baum für vorweihnachtliche Stimmung sorgen.