Prozess um Millionen-Untreue in Klagenfurt startet

Untreue in Millionenhhöhe - so lautet der Vorwurf gegen einen ehemaligen Magistratsmitarbeiter in der Landehsuaptstadt. Inzwischen Pensionist, muss sich der Mann ab Dienstag vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Er soll von 1997 bis 2019 insgesamt 1,76 Millionen Euro aus der Stadtkasse erbeutet zu haben. Für den Schöffenprozess unter Vorsitz von Richterin Sabine Roßmann sind fünf Verhandlungstage anberaumt.