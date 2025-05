Funkenflug beim Flexen: Einfamilienhaus in Flammen

Feueralarm am Mittwoch im Tiroler Oberland: Ein Einfamilienhaus im Haiminger Ortsteil Ötztal-Bahnhof (Bezirk Imst) stand in Flammen und wurde dadurch massiv beschädigt. Dutzende Einsatzkräfte von Feuerwehren aus der Region kämpften gegen den Brand an. Der 85-jährige Bewohner und dessen Sohn wurden verletzt. Die Brandursache dürfte auch geklärt sein.