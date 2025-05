Stark betrunkener Fußgänger von Auto erfasst

Es war 21 Uhr am Mittwoch, als ein 25-jähriger Villacher mit seinem Auto in seiner Heimatstadt auf der St. Magdalener Straße in westliche Richtung fuhr. Ein 47-jähriger Fußgänger, der die Fahrbahn überqueren wollte, schätze die Geschwindigkeit des Wagens falsch ein und betrat unmittelbar vor dem Pkw die Straße. Der 25-Jährige leitete zwar eine Vollbremsung ein, konnte einen Aufprall aber nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde frontal erwischt und über das Fahrzeug geschleudert.