Hubschrauberlandeplatz im LKH Villach wird saniert

Von Mitte Mai bis Ende August sollen die Bauarbeiten am Hubschrauberlandeplatz im LKH Villach dauern. Der Landeplatz am Dach der Chirurgie kann in dieser Zeit nicht angeflogen werden, doch zwei nahegelegene Außenlandeflächen stehen zur Verfügung. „Mit den behördlich genehmigten Außenlandeflächen stellen wir sicher, dass wir unseren Rettungs- und Notfallbetrieb gut fortführen können“, erklärt Dr. Elke Schindler, die Medizinische Direktorin des LKH Villach.