Pensionistin (72) stürzt 100 Meter in den Abgrund

Ein falscher Schritt mit dramatischen Folgen: In den Vorarlberger Bergen ist am Mittwoch eine 72-jährige Wanderin rund hundert Meter in die Tiefe gestürzt. Die Frau verlor bei einer Rinne das Gleichgewicht und rutschte über steiles Geröll ab. Doch nur die Pensionistin trug ein Handy bei sich ...