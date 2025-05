NHL: Der erste Halbfinalist steht fest!

Kasperi Kapanen entschied in der 8. Minute der Overtime das Spiel in Las Vegas zugunsten der Gäste. Die Oilers qualifizierten sich damit zum dritten Mal in den jüngsten vier Jahren für das Conference-Finale und haben weiter die Chance, als erstes kanadisches Team seit den Montreal Canadiens 1993 den Stanley Cup zu holen. Im Finale der Western Conference geht es gegen die Dallas Stars oder Winnipeg Jets. Dallas führt 3:1 und kann am Donnerstag in Winnipeg ins Halbfinale einziehen.