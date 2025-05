NBA: Warriors bereits draußen, Boston verkürzt

Celtics schlagen Knicks in Spiel fünf

Auch die unter Zugzwang stehenden Celtics mussten ohne ihren besten Spieler Jayson Tatum, der sich die Achillessehne gerissen hatte, antreten. In die Bresche sprangen Derrick White mit 34 und Jaylen Brown mit 26 Zählern, womit sich Boston gegen die Knicks ein sechstes Spiel erarbeitete. Dieses findet am Freitag in New York statt.