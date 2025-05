Am 15. Mai 1955 wurde der Österreichische Staatsvertrag unterzeichnet. Möglich machte ihn ein Regierungswechsel nach Stalins Tod und das „Moskauer Memorandum“, in dem die „Immerwährende Neutralität“ festgelegt wurde. So lief der Countdown zum neuen, freien Österreich – mitten im Ost-West-Konflikt.