„Cancer Nurses“: Hilfe im Kampf gegen den Krebs

Bis 2040 verdoppelt sich die Anzahl an Krebspatienten in Österreich – das prognostizieren Experten bereits seit Jahren. Eine Diagnose kann Betroffene völlig aus der Bahn werfen, die gleichzeitig aber mit vielen organisatorischen Herausforderungen konfrontiert sind: „Oft verfallen Patienten in einen Schock, es reißt ihnen den Boden unter den Füßen weg und sie sollen dann plötzlich Formulare ausfüllen, Termine ausmachen und mehr – dabei helfen die ,Cancer Nurses’!“, schildert Tanja Plankl, Geschäftsführerin der Krebshilfe Kärnten.