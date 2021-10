Saisonende: Wiener Prater schließt seine Tore

Am 31. Oktober ist im Wiener Prater alljährlich „Zapfenstreich“ - so auch im legendären Schweizerhaus, das am Halloween-Tag bei strahlendem Sonnenschein die letzten Gäste mit Bier, Grillstelze oder Znaimer Rindsgulasch versorgte. Sportlich-aktive Menschen hingegen dürften sich eine stärkende Mahlzeit erst später genehmigen haben - galt es doch, im Rahmen des Ghostrun „laufend“ für den guten Zweck Spenden einzusammeln.