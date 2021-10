ISS: Raumfrachter mit Geschenken angekommen

Ein unbemannter Raumfrachter mit Weihnachtsgeschenken an Bord ist an der Raumstation ISS angekommen. Das Raumschiff vom russischen Typ Progress MS-18 dockte erfolgreich am Modul „Swesda“ an, so die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos. Neben den Gaben für Weihnachten und Neujahr hatte es hauptsächlich Treibstoff, Wasser und Nahrungsmittel an Bord.