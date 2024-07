Darum hat NÖ bei den Perseiden „die NASA vorn“

Eine besondere August-Nacht mit diesem astronomischen Schauspiel können „Krone“-Leser noch gewinnen, wenn sie bis Sonntag, 28. Juli, an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Denn im wenig lichtverschmutzten Waldviertel kann man in einer klaren Sternennacht mit dem Team des Astronomischen Zentrums Martinsberg das Leuchtfeuer an Sternschnuppen ganz besonders hell leuchtend sehen. Warum Niederösterreich hier eine besondere Rolle spielt, ist hauptsächlich einer Person zu verdanken ...