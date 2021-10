Corona-Fälle: Sonntagspiele in Superliga abgesagt

„Unser Neustart soll am 8. November auswärts beim BC Vienna erfolgen. Vielen Dank an alle Beteiligten für die Kooperationsbereitschaft. Gesundheit geht immer vor“, wird Wels-Obmann Michael Dittrich in einer Aussendung zitiert. Es seien mehrere Spieler in Quarantäne, jedoch auf dem Weg der Besserung. Die restliche Mannschaft wird umfangreich getestet.