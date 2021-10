Oralsex nachgestellt: Haftstrafe für Influencer

Weil sie für einen Online-Scherz in der Nähe einer Kathedrale auf dem Roten Platz in Moskau Oralverkehr nachgestellt haben, müssen zwei junge Influencer für zehn Monate ins Gefängnis. Mit dem Foto hätten Ruslani Murodschonsoda und Anastasia Schistowa die „Gefühle der Gläubigen“ verletzt, befand ein Moskauer Bezirksgericht am Freitag. Die beiden waren Ende September nach der Veröffentlichung des anzüglichen Fotos festgenommen worden.