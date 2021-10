Corona: Experte fordert Booster nach fünf Monaten

Der Molekularbiologe Ulrich Elling hat sich angesichts der stetig steigenden Infektionszahlen - am Freitag wurde ein eklatanter Anstieg der Covid-19-Neuinfektionen auf 5861 Fälle gemeldet - in der vierten Coronavirus-Welle am Freitag für eine Impfpflicht sowie für Booster-Impfungen bereits fünf Monate nach dem zweiten Stich ausgesprochen.