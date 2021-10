Für Grundimmunisierung braucht es dritte Impfung

In allen Fällen wäre dabei ein RNA-Impfstoff zu empfehlen, also ein Serum der Firmen Biontech/Pfizer oder Moderna. Das „Impfreaktionsprofil“, also die Gefahr für Nebenwirkungen und deren Häufigkeiten, sei laut bisherigen Erfahrungen bei der dritten Dosis so wie bei der zweiten.