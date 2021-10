Fentanyl-Überdosis: Einjährige in USA reanimiert

Fentanyl und die Opioid-Krise in den USA

Fentanyl wurde ursprünglich zur Behandlung starker Schmerzen insbesondere bei Krebspatienten eingesetzt. In den vergangenen Jahren verschrieben Ärzte in den USA das Mittel auch anderen Patienten. Fentanyl ist 50 bis 80 Mal stärker als die illegale Opioid-Droge Heroin und macht stark abhängig. Den Herstellern und US-Apotheken wird vorgeworfen, die Mittel aggressiv beworben und auf Warnzeichen der Suchtkrise nicht reagiert zu haben. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC starben allein im Jahr 2020 rund 90.000 Menschen in den USA an einer Drogen-Überdosis, die meisten von ihnen an Opioiden. Im Zusammenhang mit der Opioid-Krise wurden bereits Tausende Klagen bei US-Gerichten eingereicht.