US-Cop bei Autokontrolle mit Fentanyl vergiftet

Zahl der Fentanyl-Toten steigt in Kalifornien dramatisch

Laut dem Büro des San-Diego-Sheriffs nehmen die Zahl der Fentanyl-Toten in besorgniserregendem Maße zu: Allein im Jahr 2020 seien 461 Menschen an der tödlichen Droge gestorben. Heuer könnte diese Zahl noch übertroffen werden - es wird befürchtet, dass es dieses Jahr 700 Personen an Fentanyl sterben werden.