Satte Halloween-Rabatte für PC- & Konsolenspieler

Großzügige Rabatte räumen auch andere Spiele-Shops ein - etwa der Epic Games Store oder GOG. Auch in den Marktplätzen der Konsolenhersteller tut sich zu Halloween einiges: Switch-Besitzer finden im Nintendo eShop etliche Horrorspiele wie „Outlast“, „Skul: The Hero Slayer“ oder die „Amnesia“-Collection zum Sparpreis. In Sonys PlayStation Store gibt es unter anderem den verrückten Haifisch-Simulator „Maneater“ - siehe Video oben - um 40 Prozent günstiger.