Die besten TV-Tipps für Halloween-Gruselspaß

Princess Charming- Neue Staffel

Die erste lesbische Datingshow der Welt geht in eine neue Staffel, ausgezeichnet mit dem deutschen Fernsehpreis. Eine lesbische Frau begibt sich auf die Suche nach der großen Liebe. Zahlreiche Singlefrauen hoffen darauf, das Herz von Princess Charming zu erobern. Wie in anderen Formaten ziehen die Kandidaten gemeinsam in eine Villa ein - was dann passiert, erfahren Sie um 20.15 Uhr auf VOX.