Rapid: Bei Pleite droht die totale Depression

Die Personaldecke in der Innenverteidigung ist nach den Ausfällen von Greiml (gestern OP nach Kreuzbandriss), Hofmann und Dibon angespannt. Zudem ist Kevin Wimmer, der Sonntag nach dem Aufwärmen in Hartberg w.o. gab, fraglich. Kühbauer: „Es haben mehrere Spieler Probleme, da die Belastung hoch ist. Doch es bleiben genügend Kicker, die ein gutes Match abliefern werden.“ In Hartberg hatte Kühbauer nach Greimls Ausfall Stojkovic in die Innenverteidigung zu Aiwu beordert, den eingewechselten Schick auf der Außenbahn eingesetzt.