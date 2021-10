Corona-Alarm vor Cup-Hit Amstetten gegen Rapid!

Zweitligist SKU Amstetten muss am Donnerstag im Achtelfinale des ÖFB-Cups gegen den SK Rapid Wien ohne Cheftrainer Jochen Fallmann auskommen! Der 42-Jährige wurde am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet und erhielt einen Absonderungsbescheid. Das bestätigte der Klub am Mittwochnachmittag. Die Infektion sei im privaten Umfeld erfolgt ...