Neues, junges Team aus Bauern entsteht in Spittal

„Wir sind die zukünftigen Hofübernehmer und wir wollen und müssen uns auch im Bereich der Agrarpolitik den anfallenden Themen stellen, um auch in Zukunft unsere Betriebe nachhaltig und wirtschaftlich betreiben zu können“, stellt Marcel Wernisch, der am Montag in Möllbrücke zum Bezirksobmann der neu gegründeten Jungbauernschaft Spittal gewählt wurde, klar. Als seine Stellvertreter wurden die engagierten Landwirte Daniel Gfrerer und Markus Pirker gewählt.