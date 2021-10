Italien plant dritte Corona-Impfdosis für alle

Unser südliches Nachbarland Italien will ab Jänner seiner Bevölkerung eine dritte Corona-Schutzimpfung, den sogenannten Booster, anbieten. Dies teilte am Dienstag Gesundheitsstaatssekretär Pier Paolo Sileri in einem Radiointerview mit. Bis Jahresende sollen Menschen mit entsprechendem Risiko unabhängig von ihrem Alter sowie Personen ab 60 Jahren geimpft werden.