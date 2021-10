Waldpädagogin mit Eule Sophie in der Natur

„Vor 15 Jahren entschloss ich mich für die Ausbildung zur zertifizierten Waldpädagogin“, so Laußegger, die bereits seit ihrer Kindheit eng mit dem Wald verbunden ist: „Ich bin im Bodental aufgewachsen und war mit meinem Vater viel im Wald; und das prägt.“ Daher möchte sie – als eine von wenigen mobilen Waldpädagoginnen in Kärnten – ihr Wissen auch an Kinder weitergeben. „Bei mir wird der Wald mit allen Sinnen erlebt und spielerisch erklärt“, erzählt die 48-Jährige. Und durch Begleiterin „Eule Sophie“ ist auch das Eis zwischen Laußegger und den Kindern schnell gebrochen.