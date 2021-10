2. Stadion für Graz: Parteien halten Ball flach

Auch der SK Sturm macht Druck: „Ohne die Gruabn wäre Sturm nie zu dem geworden, was es heute ist“, so Geschäftsführer Thomas Tebbich, der von einem Wettbewerbsnachteil gegenüber den Wiener Vereinen spricht. Er verweist darauf, dass der Verein 13,5 Millionen Euro im Jahr an Steuern und Abgaben zahlt.