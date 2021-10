Britischer Mindestlohn soll auf 11,26 Euro steigen

In Großbritannien soll der Mindestlohn im kommenden Jahr auf umgerechnet 11,26 Euro pro Stunde steigen. Wie das Finanzministerium am Montag in London mitteilte, wird eine Anhebung des Mindestlohns von derzeit 8,91 Pfund auf 9,50 Pfund angestrebt. Offiziell vorgestellt werden soll die Anhebung bei der Präsentation des Budgetplans durch Finanzminister Rishi Sunak am Mittwoch im Parlament.