FPÖ-Chef Kickl erwartet dramatische vierte Welle

„Kastenwesen“ in der Gesellschaft

Von Sadismus, Herzlosigkeit und letztklassigem Charakter der Regierung war in der Pressekonferenz die Rede, wenn Kickl davon sprach, dass man künftig ungeimpft Verwandte nicht in Spitälern oder Pflegeheimen besuchen könne. Nur in den Job dürften die Ungeimpften gehen und würden so fast zu „Arbeitssklaven“, findet der FPÖ-Chef. Es werde ein „Kastenwesen“ in der Gesellschaft etabliert.