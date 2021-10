Mehr als 3600 Neuinfektionen binnen 24 Stunden Kopieren

In Niederösterreich wurden mit 870 neuen Fällen die meisten Neuinfektionen im Bundesländervergleich verzeichnet. In Oberösterreich waren es 766 Fälle in 24 Stunden, in der Steiermark 521, in Wien 491, in Salzburg 335, in Kärnten und Tirol jeweils 207, in Vorarlberg 171 und im Burgenland 56.