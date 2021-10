Lockdown für Ungeimpfte: Steigt nun die Impfquote?

Die Impfquote in Österreich stagniert, die Zahl der Neuinfektionen steigt weiterhin. Experten befürchten, dass mit November in einigen Bundesländern die Intensivbettenauslastung bei 33 Prozent liegen könnte. Dadurch würde Stufe 5 des neu vorgestellten Stufenplans in Kraft treten - ein Lockdown für Ungeimpfte. Auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sieht kein Ende der Pandemie in Sicht, sollte sich die Lage nicht bessern. Er befürworte einen Lockdown für Ungeimpfte gegenüber einer allgemeinem Impfpflicht. Denken Sie, dass ein Lockdown für Ungeimpfte die notwendige Maßnahme ist, um wieder Anreiz für die Impfung zu schaffen? Geben Sie Ihr Für und Wider zu unserer Frage des Tages in den Kommentaren bekannt, wir freuen uns auf Ihre Wortspenden!