Land schafft zehn neue Plätze zum Gratis-Baden

Verbaute Ufer, teure Eintritte und Corona-Sperren in öffentlichen Bädern: Um den Kärntnern ihre Seen zurückzugeben, holt die Politik bei der Schaffung freier Seezugänge auf. Kurz vor dem Start in den Badesommer hat die Regierung gestern, Montag, gleich zehn neue freie Seezugänge beschlossen (siehe Grafik unten).