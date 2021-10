Trotz Stinkefinger: Hamilton lobt Verstappen

„Blöder Idiot!“ Garniert mit dem Stinkefinger - schon das Training für den heutigen Grand Prix der USA in Austin hat gezeigt, Max Verstappen und Lewis Hamilton sind in ihrem packend-erbitterten WM-Kampf auf Betriebstemperatur, speziell emotional. Nach einem Rad-an-Rad-Duell über die komplette Start- und Zielgerade beschimpfte Verstappen den Weltmeister. Meinte im Nachhinein bloß: „Wir alle reihen uns für eine schnelle Runde ein, und ich verstehe nicht wirklich, was da los war.“ Red Bulls Sportchef Helmut Marko dagegen meinte: „Dass Hamilton Max da überholte und hinausdrängte, war unnötig. Dass die beiden nicht öfter zusammen zu Abend essen gehen, wissen wir eh.“