Neue Kraft buhlt um Stimmen der Impf-Skeptiker

Trotz skurriler Behauptungen hat die Partei gerade bei verunsicherten und Impf-Skeptischen Wählern Potenzial – auch in Salzburg, wo die Impf-Quote besonders gering ist. Der MFG spielt auch der Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Regierung in die Hände. Aktuelle Umfragen zeigen den Absturz der Bundes-ÖVP, 73 Prozent der befragten Österreicher wünschen sich keine Rückkehr von Ex-Kanzler Sebastian Kurz an die Regierungsspitze. Und dennoch hält Salzburgs ÖVP rund um Landeshauptmann Wilfried Haslauer weiterhin an Kurz fest. Bei der schlechten Corona-Performance Salzburgs ein riskanter Kurs.