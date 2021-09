Je geringer Impfquote, desto stärker FPÖ und MFG

Je geringer die Durchimpfungsrate in der Gemeinde, desto stärker das Ergebnis von FPÖ und MFG. Dieses erwartbare Muster hat sich bei der Landtagswahl in Oberösterreich am Sonntag bestätigt, wie von der APA ausgewertete Wahl- und Impfdaten zeigen. Demnach liegt das Ergebnis von FPÖ und MFG in den Gemeinden mit der niedrigsten Durchimpfung um gut ein Fünftel über ihrem Gesamtergebnis.