MFG startet nach Kritik an Posting Gegenangriff

„Eine ,Affäre‘, die keine ist“

Im MFG-Telegram-Kanal ist ein Zusammenbruch der oberösterreichischen SPÖ-Nationalrätin Eva-Maria Holzleitner bei ihrer Rede jüngst im Nationalrat mit unsachlicher Kritik an der Corona-Impfung vermengt worden. Krautgartner präzisiert: „Hier handelt es sich um eine ,Affäre‘, die keine ist. Der ,Vorfall‘, also das menschlich inakzeptable Posting eines Users auf einem bis dahin frei zugänglichen Sozialen Netzwerk von MFG, ist mit der persönlich Betroffenen, SPÖ-Frauenvorsitzender Eva-Maria Holzleitner, bereits ausgeräumt, die Entschuldigung seitens MFG wurde von ihr auch angenommen. Wir, also das gesamte Team von MFG, freuen uns jedenfalls schon jetzt auf die künftige Zusammenarbeit mit Frau Holzleitner.“