Ex-Häftling schmuggelt Folter-Videos aus Gefängnis

Laut der Anti-Folter-Organisation Gulagu.net dokumentieren die Videos „systematische Folter“ durch Justizvollzugspersonal in russischen Gefängnissen. Auf einem Video sei unter anderem die Vergewaltigung eines Häftlings mit einer Stange in einem Gefängniskrankenhaus zu sehen. Stammen sollen die Aufnahmen von dem 31-jährigen Ex-Häftling Sergej Saweljew, der in einem Gefängnis in Saratow eine Strafe wegen Drogenhandels abgebüßt hatte.