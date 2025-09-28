ÖBB lassen einen der größten Bahnhöfe links liegen

ÖVP: „Empörung und Verwunderung“

„Mit Empörung und größter Verwunderung haben wir Informationen und Gerüchte mitgeteilt bekommen, wonach es seitens der ÖBB zu einer Reduktion von Zughalten am Hauptbahnhof Wiener Neustadt kommen soll – insbesondere bei den Schnellverbindungen nach Wien und Graz“, schreibt er. Und meint weiter: „Wiener Neustadt ist – nach den Bahnhöfen in Wien – der zweitgrößte Bahnhof Österreichs, gemessen an der Frequenz. Jede Schwächung dieses Drehkreuzes ist ein Schlag ins Gesicht der gesamten Region.“