Glasner: „… dann ist meine Frau sauer auf mich“

Er hat es wieder getan! Zum zweiten Mal in dieser noch jungen Saison bezwang Oliver Glasner mit Crystal Palace England-Gigant Liverpool. Beim 2:1-Siegestreffer musste sich der Österreicher jedoch ein wenig bremsen.
In der 97. Minute gab es am Samstag beim Tor von Edward Nketiah im Selhurst Park kein Halten mehr. „Ich wollte zu den Spielern laufen, aber nach fünf Metern habe ich angehalten, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich einmal eine Gelbe Karte bekommen habe und innerhalb der Mannschaft eine Strafe zahlen musste. Dann ist meine Frau sauer auf mich, also ist es besser so“, schmunzelt Glasner nach der dramatischen Partie.
Vor allem in der ersten Spielhälfte spielte sein Team groß auf, dominierte gegen den Premier-League-Tabellenführer. „Das war die beste Halbzeit, seitdem mein Trainerstab und ich hier sind“, analysiert Glasner. In England wird der 51-jährige Österreicher einmal mehr gefeiert. Kein Wunder, als einziges Team ist seine Truppe in der höchsten Spielklasse Englands noch ungeschlagen, liegt vor den Sonntagsspielen sensationell auf Rang zwei hinter den „Reds“. Mit dem 18. Match in Folge ohne Niederlage egalisierte man zudem den Klubrekord aus dem Jahr 1969: „Ich bin unendlich stolz auf das Team!“
Nach dem Triumph im Community Shield in Wembley am 10. August konnte Palace Liverpool erneut in die Knie zwingen. „Ich habe den Spielern letztes Mal, als wir im Elfmeterschießen gewonnen haben, gesagt, dass ich jetzt über 50 bin und sie auf mein Herz achten und es mir ein bisschen leichter machen sollten, mich etwas früher zu entspannen“, sagt Glasner mit einem Augenzwinkern. Der Last-Minute-Sieg gegen den FC Liverpool habe ihm einmal mehr gezeigt, „warum wir den Fußball lieben“.
„Wir sind noch im September“
Trotz aller Jubelstimmung richtete Glasner bereits den Blick auf das Conference-League-Duell mit Dynamo Kiew am Donnerstag. „Wir sind noch im September, also ändert sich nichts“, betont er. „Letztes Jahr waren wir die einzige Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt der Premier League noch nicht gewonnen hatte. Am Ende haben wir einen Punkterekord aufgestellt und den FA Cup gewonnen.“
