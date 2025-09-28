Glasner: „… dann ist meine Frau sauer auf mich“

Nach dem Triumph im Community Shield in Wembley am 10. August konnte Palace Liverpool erneut in die Knie zwingen. „Ich habe den Spielern letztes Mal, als wir im Elfmeterschießen gewonnen haben, gesagt, dass ich jetzt über 50 bin und sie auf mein Herz achten und es mir ein bisschen leichter machen sollten, mich etwas früher zu entspannen“, sagt Glasner mit einem Augenzwinkern. Der Last-Minute-Sieg gegen den FC Liverpool habe ihm einmal mehr gezeigt, „warum wir den Fußball lieben“.