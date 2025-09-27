Donald Trumps Enkelin Kai startet Bekleidungsmarke

US-Präsident Donald Trumps Enkelin Kai hat eine Bekleidungsmarke mit ihrem Namen vorgestellt – mit Werbefotos, die im Weißen Haus aufgenommen wurden.
Die Tochter von Donald Trump Jr. stand am Freitag (Ortszeit) neben dem 79-jährigen Präsidenten und trug dabei einen Pullover ihrer Marke, während er vor dem Weißen Haus Fragen von Reportern beantwortete.
Per Hubschrauber zum Golfplatz
„Das ist übrigens Kai“, sagte er zu den Journalisten und stellte seine 18-jährige Enkelin vor, die auf dem Parteitag der Republikaner im vergangenen Jahr eine kurze Rede gehalten hatte. Die beiden, die begeisterte Golfer sind, stiegen dann in einen Hubschrauber, um zum Ryder Cup zu fliegen.
Trumps älteste Enkelin hatte in Onlinenetzwerken den Start ihrer eigenen Bekleidungsmarke verkündet.
Auf einer Website, auf der die Sweatshirts der Marke für 130 Dollar (aktuell 111,38 Euro) verkauft werden, sind Fotos zu sehen, auf denen sie die Kleidungsstücke auf dem Gelände des Weißen Hauses trägt. Kais Eltern sind geschieden. Ihre Mutter ist mit Golf-Superstar Tiger Woods zusammen.
