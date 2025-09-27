Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Shirts für 112 Euro

Donald Trumps Enkelin Kai startet Bekleidungsmarke

Adabei
27.09.2025 15:59
Dem Milliardär wird regelmäßig vorgeworfen, seine politische Machtposition zu nutzen, um die ...
Dem Milliardär wird regelmäßig vorgeworfen, seine politische Machtposition zu nutzen, um die finanziellen Interessen seiner Familie zu fördern.(Bild: AP)

US-Präsident Donald Trumps Enkelin Kai hat eine Bekleidungsmarke mit ihrem Namen vorgestellt – mit Werbefotos, die im Weißen Haus aufgenommen wurden. 

0 Kommentare

Die Tochter von Donald Trump Jr. stand am Freitag (Ortszeit) neben dem 79-jährigen Präsidenten und trug dabei einen Pullover ihrer Marke, während er vor dem Weißen Haus Fragen von Reportern beantwortete.

Per Hubschrauber zum Golfplatz
„Das ist übrigens Kai“, sagte er zu den Journalisten und stellte seine 18-jährige Enkelin vor, die auf dem Parteitag der Republikaner im vergangenen Jahr eine kurze Rede gehalten hatte. Die beiden, die begeisterte Golfer sind, stiegen dann in einen Hubschrauber, um zum Ryder Cup zu fliegen.

Mit dem Hubschrauber zum Golfplatz ... alltäglich für Familie Trump.
Mit dem Hubschrauber zum Golfplatz ... alltäglich für Familie Trump.(Bild: AP)
Kai Trump ist die Tochter von Trumps Sohn Donald Jr. – und führte natürlich einen Pullover ihrer ...
Kai Trump ist die Tochter von Trumps Sohn Donald Jr. – und führte natürlich einen Pullover ihrer eigenen Kollektion aus.(Bild: AP)

Trumps älteste Enkelin hatte in Onlinenetzwerken den Start ihrer eigenen Bekleidungsmarke verkündet.

Auf einer Website, auf der die Sweatshirts der Marke für 130 Dollar (aktuell 111,38 Euro) verkauft werden, sind Fotos zu sehen, auf denen sie die Kleidungsstücke auf dem Gelände des Weißen Hauses trägt. Kais Eltern sind geschieden. Ihre Mutter ist mit Golf-Superstar Tiger Woods zusammen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Adabei
Shirts für 112 Euro
Donald Trumps Enkelin Kai startet Bekleidungsmarke
Gut gelaunt mit Sohn
Schwarzenegger gibt auf der Wiesn den Takt an
Royale Visite
Britisches Königspaar besucht Papst Leo im Vatikan
Bernhard Viktorin
„Kann Klaus Eckel mittlerweile das Wasser reichen“
Stürmt die Charts
Jazz Gitti: „Mit 79 auf die 1? Bin überwältigt“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine