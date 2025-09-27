Donald Trumps Enkelin Kai startet Bekleidungsmarke

Per Hubschrauber zum Golfplatz

„Das ist übrigens Kai“, sagte er zu den Journalisten und stellte seine 18-jährige Enkelin vor, die auf dem Parteitag der Republikaner im vergangenen Jahr eine kurze Rede gehalten hatte. Die beiden, die begeisterte Golfer sind, stiegen dann in einen Hubschrauber, um zum Ryder Cup zu fliegen.