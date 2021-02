„Gulag der Gegenwart“: Was Nawalny nun blüht

„Lager allgemeinen Regimes“ für Nawalny: Kaum Besuche erlaubt

So oder so kommen auf Nawalny harte Zeiten zu - er ist von seiner Frau Julia und den beiden Kindern auf Jahre getrennt. Das Strafvollzugsrecht erlaubt ihm in einem „Lager allgemeinen Regimes“ sechs kurze und vier längere Besuche pro Jahr, durch Corona gibt es weitere Einschränkungen. Am Samstag hatte ein Moskauer Gericht die Straflagerhaft bestätigt. Unter Anrechnung früherer Haftzeiten und eines Hausarrests könnte er nach Berechnungen seiner Anwälte im Sommer 2023 freikommen.