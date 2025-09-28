Wiener Derby und die Nachdenkphase

Auf Gehässigkeiten aus dem Austria-Sektor braucht sich Stöger nicht einstellen, nach wie vor sind keine Auswärtsfans erlaubt. Die logische Konsequenz nach vielen Tumulten, Unruhen und Skandalen. Erst beim 348. Derby dürfen wieder Anhänger ins fremde Stadion. Bis dahin gibt es eine Nachdenkphase. Zeigt die Sperre Wirkung? Muss an einer Dauerlösung gearbeitet werden?