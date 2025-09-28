Silberberger: „Diese Kommentare prallen an mir ab“

Admiras Titelträume rücken nach erneutem Dämpfer gegen Austria Lustenau in weite Ferne. Die Südstädter, die in Liga zwei bereits fünfmal Remis spielten, stehen massiv in der Kritik. Coach Thomas Silberberger stellt sich vor seine Truppe
Admiras Coach Thomas Silberberger wollte am Freitag daheim gegen Austria Lustenau „die Fans mitnehmen.“ Mitgenommen hat man zum fünften Mal in dieser Zweitliga-Saison nur einen Punkt. Die Leistung seiner Elf? Enttäuschend. Den Südstädtern fehlte im letzten Drittel die Durchschlagskraft. Oder brauchbare Ideen. Dass der Treffer von Schmidt in Minute 30 auch zugleich der erste Torabschluss war, sagt alles. Und im Finish brach – wie so oft – die große Hektik aus, gab’s bei Gleichstand einen späten Sturmlauf. Könnte man sich ersparen, wenn man mal früher liefert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.