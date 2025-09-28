Silberberger: „Diese Kommentare prallen an mir ab“

Admiras Coach Thomas Silberberger wollte am Freitag daheim gegen Austria Lustenau „die Fans mitnehmen.“ Mitgenommen hat man zum fünften Mal in dieser Zweitliga-Saison nur einen Punkt. Die Leistung seiner Elf? Enttäuschend. Den Südstädtern fehlte im letzten Drittel die Durchschlagskraft. Oder brauchbare Ideen. Dass der Treffer von Schmidt in Minute 30 auch zugleich der erste Torabschluss war, sagt alles. Und im Finish brach – wie so oft – die große Hektik aus, gab’s bei Gleichstand einen späten Sturmlauf. Könnte man sich ersparen, wenn man mal früher liefert.