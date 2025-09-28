„Totalschaden“: Irrer Leidensweg von Ex-ÖFB-Kicker

Aktuell nicht das einzige Problem, das beim Titelaspiranten in „Liga zwa“ für Hitze sorgt. Der Hut glüht nicht mehr – er brennt. „Die Stimmung ist natürlich kritisch. Es wirkt auch am Platz, als würden die Abstimmung und Harmonie fehlen.“ Eine Situation, die dem Ex-Austria-Spieler erschreckend bekannt vorkommt. „Das ist meine dritte Saison bei der Vienna. Es ist mir unerklärlich, aber jedes Jahr gibt’s diese Phase, wo wir nicht abrufen, was wir können, teilweise sogar das Saisonziel verpatzen!“