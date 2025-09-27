Malmö bleibt auf 2260 Nutella-Gläsern sitzen

Eine solche Selbst-Genehmigung ist rechtlich ausgeschlossen. Damit steckt die Behörde in einer klassischen bürokratischen Sackgasse: Sie darf die Gläser nicht verkaufen, nicht als Ganzes wegwerfen und auch nicht eigenständig vom Gesetz abweichen. Die Konsequenz: Stillstand.

Gesetz auf dem Prüfstand – Regierung soll reagieren

Der Fall sorgt inzwischen für überregionale Aufmerksamkeit. Die Umweltverwaltung in Malmö will nun eine offizielle Eingabe an die Regierung machen. Ziel: eine Gesetzesänderung oder zumindest ein Mechanismus für pragmatische Einzelfalllösungen.