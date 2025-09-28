Stars am Limit: Wenn Dreharbeiten richtig weh tun

Action, Adrenalin und echte Schmerzen: Am Filmset geht’s oft gefährlicher zu, als man denkt. Immer wieder verletzen sich Stars bei waghalsigen Stunts – ob Angelina Jolie, Uma Thurman oder Action-Helden wie Sylvester Stallone und Tom Cruise. Manchmal reicht ein Tick zu viel Enthusiasmus, und schon wird der Dreh zum Risiko.