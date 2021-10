Alaba vor erstem Clásico: „Größtes Spiel weltweit“

Wie erlebst du Trainer Carlo Ancelotti in der täglichen Arbeit? Was sind Parallelen und Unterschiede zur gemeinsamen Zeit bei Bayern?

Als Mensch hat sich Herr Ancelotti nicht groß verändert. Er ist eine super Person, hat unglaubliche Erfahrung. In seiner Philosophie hat er vielleicht an ein paar Schrauben gedreht. Ich bin froh, mit ihm arbeiten zu können. Wir können diese Saison gemeinsam sehr erfolgreich sein. In Barcelona werden wir beide und das ganze Team alles geben, um zu siegen.