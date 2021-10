Es wird regiert | Breites Dach

Breites Dach. Ein bisschen wie bei einem Popstar: Wenn man mit ihm, wie bei den Vorgesprächen zu seiner Kolumne geschehen, im zuletzt lauen Herbst im Schanigarten eines Cafés sitzt, dann bleiben immer wieder Passanten kurz stehen. „Alles Gute!“ wünschen sie ihm, oft hört man einfach: „Danke, Herr Anschober!“ So gut wie alle kennen den Ex-Gesundheitsminister, viele mögen ihn, andere dagegen nicht. Kalt lässt er kaum jemanden. Auf die Ankündigung am vergangenen Sonntag, er werde nun regelmäßig Kolumnen in der „Krone“ schreiben, reagierten Tausende. Die große Mehrheit äußerte sich positiv, ein kleinerer Teil ablehnend. Jener Frau, die ankündigte: „Ich werde die Sonntagskrone nicht mehr kaufen“, stehen viele andere gegenüber, die meinen, der neue Kolumnist sei ein Argument, wieder einmal in die „Krone“ zu schauen. Diese Neu- oder Wieder-Leser begrüßen wir heute ebenso wie unsere Stammleser - samt jenen, die mit einem Grünen nichts anfangen können oder wollen. Allen sei in Erinnerung gerufen: Unter dem breiten „Krone“-Dach fanden immer unterschiedlichste Weltanschauungen Platz. Da schrieb einst Staberl neben Günther Nenning. Heute Michael Jeannée neben Conny Bischofberger. Nun auch Rudolf Anschober: heute noch recht politisch. Aber nach seinem persönlichen Wendepunkt wird er unsere Leser mit vielen interessanten „Wendepunkten“ überraschen!