Svancer triumphiert bei Weltcup-Premiere für ÖSV

Im Frauen-Finale der Top acht, das die Französin Tess Ledeux für sich entschied, war Österreich nicht vertreten. Als beste ÖSV-Athletin belegte Lara Wolf in der Qualifikation Rang zwölf. Am Samstag steigen in Chur auch die Big-Air-Snowboarder in den Weltcup ein. Neben Olympiasiegerin Anna Gasser treten für Österreich auch Clemens Millauer und Moritz Amsüss an. Der erste Weltcup im Slopestyle geht in einem Monat im Stubaital über die Bühne.