Baldwin erschoss Kamerafrau: Promis unter Schock

Per Notruf wurde die Polizei zu dem Set auf der Bonanza Creek Ranch gerufen. Laut Polizei wurde Hutchins mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und dort für tot erklärt. Souza wurde mit der Rettung in ein Spital in Santa Fe gebracht, konnte dieses in den frühen Morgenstunden des Freitags aber schon wieder verlassen.